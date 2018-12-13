Последнее обновление: 13.12.2018 17:31

Польский Сейм выразил доверие правительству Моравецкого

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в среду получило вотум доверия в Сейме страны.

За выражение вотума доверия к правительству РП во время последнего заседания нижней палаты польского парламента в этом году проголосовал 231 депутат, против был 181, а два воздержались.

Моравецкий попросил депутатов таким образом подытожить третью годовщину деятельности правительства “Объединенной правицы” (партии “Право и Справедливость”, “Солидарная Польша”, “Согласие”) и год своего пребывания на посту председателя Совета министров.

Прося о выражении вотума доверия Моравецкий таким образом опередил оппозицию, которая хотела инициировать на этом заседании вотум недоверия к польскому правительству.

Во время выступления Моравецкий назвал положительные стороны деятельности Совета министров Польши на протяжении последних трех лет пребывания у власти, а также критиковал предыдущее правительство партий PO-PSL Гражданская платформа – Польская крестьянская партия за его неудачную политику.

Глава польского правительства сосредоточился на экономической политике, подчеркнул единство Польши с ЕС, а также пообещал, что в следующем году не будут повышаться цены на электроэнергию для рядовых поляков.

Он также убеждал, что его правительство потребует очередных лет для осуществления всех запланированных реформ.

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