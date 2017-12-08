Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку

Глава польского правительства Беата Шидло подала в отставку. Ее прошение было принято. Об этом со ссылкой на представителя польской правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Беату Мазурек сообщает Польское агентство печати (PAP).

Политический комитет партии, как подчеркнула Мазурек, решил, что теперь Шидло «должна выполнить очень важную роль в польском правительстве». Ранее неназванные источники PAP сообщили, что с января Шидло должна занять пост заместителя премьер-министра страны.

На должность главы правительства Польши политический комитет PiS, по словам представителя партии, уже выдвинул кандидатуру вице-премьера и министра финансов и развития страны Матеуша Моравецкого.

Ранее, 7 декабря, польский сейм отклонил запрос либерально-консервативной партии Польши «Гражданская платформа» (PO), которая находилась у власти в республике до выборов 2015 года, на голосование за вотум недоверия правительству Шидло. На состоявшихся в четверг дебатах в сейме его деятельность, как замечает Польское агентство печати, также критиковали Польская крестьянская партия (PSL), «Новочесна» и Союз европейских демократов. Правительство Польши и, в частности, министра внутренних дел республики Мариуша Блащака они обвинили в том, что ими «ничего не было сделано для того, чтобы предотвратить пропаганду фашизма» во время марша националистов в Варшаве в День независимости Польской Республики 11 ноября. Шидло, комментируя эти заявления, назвала их «ложью и клеветой, направленной против польского правительства».

Кандидатом на пост премьер-министра страны после объявления вотума недоверия правительству Польши «Гражданская платформа» называла спикера парламента Польши Гжегожа Щетину. Перед его выступлением в сейме зал заседаний покинули Беата Шидло, председатель PiS Ярослав Качиньский, а также другие депутаты. Щетина же в ходе своего выступления указал, что премьер-министром Польши, по его мнению, должен был стать Качиньский. Именно он, как уверен спикер польского парламента, уже «фактически» занимает должность главы правительства республики, являясь в совете министров «серым кардиналом».​

Правительство Польши Шидло возглавляла с ноября 2015 года.