Число нефтегазовых установок в мире сократилось в ноябре незначительно - Baker Hughes

В ноябре число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире незначительно уменьшилось, несмотря на рост их количества в Северной Америке, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 2266 установок против 2271 в октябре. При этом ноябрьский уровень оказался на 209 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

В США количество установок в ноябре выросло на 15 по сравнению с предшествующим месяцем и достигло 1077 - максимума с марта 2015 года. В Канаде их число увеличилось на 6 - до 198 буровых. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 56,3% работающих в мире буровых против 54,2% годом ранее.

Количество установок в Африке за минувший месяц сократилось на 4 и составило 103 буровых, в Европе - на 9, до 83, в Латинской Америке - на 4, до 189, на Ближнем Востоке - на 10, до 394. Между тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе их число повысилось на 1 и достигло 222 буровых.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние 3 года и составляло 2029. С начала текущего года данный показатель равняется 2160.

По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель - 1593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.