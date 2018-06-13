Майские поставки нефти в мире увеличились на 276 тыс. б/с - МЭА

В мае мировые поставки нефти увеличились на 276 тыс. б/с - до 98,7 млн б/с, говорится в отчете МЭА.

МЭА отмечает, что до конца 2019 года не ожидает значительного роста поставок нефти со стороны стран ОПЕК. При этом существенно в 2019 году может сократиться добыча нефти в Иране и Венесуэле. Так, производство Ирана может снизиться на 900 тыс. б/с (-23%), Венесуэлы - на 550 тыс. б/с (-40%).

Добыча США, как прогнозирует МЭА, увеличится с ожидаемых в 2018 году 14,94 млн б/с до 16,12 млн б/с в 2019 году.