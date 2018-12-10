Последнее обновление: 10.12.2018 14:50

Великобритания имеет право односторонне отказаться от Brexit

Великобритания имеет право в одностороннем порядке отказаться от запланированного на март 2019 года выхода из состава Евросоюза. Для этого ей не нужно согласия остальных членов ЕС. Такое решение огласила в понедельник, 10 декабря, Европейская судебная палата в Люксембурге в ответ за запрос Верховного суда Шотландии о допустимости одностороннего отказа Лондона от Brexit.

Европейская судебная палата огласила свое решение за день до голосования в парламенте Великобритании по договору между Брюсселем и Лондоном о порядке и условиях Brexit. Большинство британских депутатов, судя по всему, не готовы поддержать этот договор.

Правительство в Лондоне 29 марта 2017 года официально проинформировало остальные страны ЕС о намерении Великобритании выйти из состава Евросоюза. Этот шаг в соответствии со статьей 50 европейских договоров запустил двухлетнюю процедуру выхода Британии из ЕС, завершающуюся 29 марта 2019 года.

Еврокомиссия и Европейский совет настаивали на том, что процедура Brexit может быть остановлена лишь при единогласном одобрении совета. Однако судебная палата не согласились с такой постановкой вопроса.

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