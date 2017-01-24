Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Верховный суд Великобритании запретил правительству запускать Brexit без согласия парламента

Верховный суд запретил Лондону запускать процедуру Brexit.

По решению суда, сначала британское правительство должно получить согласие парламента.

"Верховный суд во вторник, 24 января, запретил правительству в Лондоне запускать процедуру Brexit без согласования с парламентом Соединенного Королекства", - сообщает Deutsche Welle.

Между тем решением Верховного суда разочаровало правительство Великобритании, но оно будет вынуждено его выполнять. Об этом заявил после оглашения вердикта генпрокурор страны Джереми Райт.

"Разумеется, правительство разочаровано решением, но мы все подчиняемся закону, так что правительство последует распоряжению Верховного суда и сделает все для его имплементации", - сказал Райт журналистам.

В свою очередь лидер британской оппозиции Корбин не планирует препятствовать запуску Brexit, но намерен работать над законом и требовать от правительства четкого плана.

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