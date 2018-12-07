Последнее обновление: 07.12.2018 12:41

Иран, Венесуэла и Ливия могут быть исключены из сделки ОПЕК+ - источники

Иран, Венесуэла и Ливия, вероятно, будут исключены из сделки ОПЕК+, сообщили Reuters источники.

Ранее в пятницу два источника в ОПЕК сказали, что Иран, похоже, является основным препятствием к заключению сделки о сокращении добычи нефти, поскольку фактический лидер картеля Саудовская Аравия пока не согласилась на уступки для попавшего под санкции Тегерана.

В то же время министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву сообщил, что страна не обращалась за исключениями из возможного соглашения ОПЕК+.

Организация стран-нефтеэкспортеров продолжит переговоры в Вене в пятницу перед тем, как провести встречу с экспортерами вне картеля во главе с Россией.

В четверг страны-участницы ОПЕК не смогли согласовать конкретные условия сделки об ограничении добычи.

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