Последнее обновление: 07.03.2018 11:37

Чад, Конго и Малайзия подали заявки в ОПЕК

Конго, Чад и Малайзия направили заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.

"В Африке есть такие страны, как Конго, Чад, они — перспективные производители, которые заинтересованы. Конечно, они не занимаются производством уже сейчас, они развиваются, но в конечном счете они могут достичь отметки в три-четыре тысячи баррелей в день", - сказал министр на полях конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Он добавил, что новые члены организации помогут международному сообществу "увидеть новое лицо ОПЕК".

"Азиатские страны, в том числе Индонезия, сначала вышли из ОПЕК, чтобы стать наблюдателями, а сейчас хотят вернуться. Но есть и другие, такие как Малайзия. Страны (Чад, Конго и Малайзия) уже направили заявки, мы их рассматриваем", - заключил министр.

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