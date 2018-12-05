Последнее обновление: 05.12.2018 12:37

Польша надеется обсудить новые санкции против России на встрече глав МИД ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ожидает, что на ближайшей встрече глав МИД ЕС обсудят новые санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда три корабля ВМС Украины были задержаны.

"В кулуарах обсуждаются различные сценарии…, санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение международного права в этой области. Я думаю, что это будет темой заседания министров иностранных дел ЕС через неделю", - цитирует Чапутовича агентство РАР.

По его словам, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который принимал участие в недавнем заседании глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, "призывал к более решительным действиям".

Глава польского МИД добавил, что в настоящий момент основным постулатом ЕС является освобождение задержанных украинских моряков и возвращение судов.

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