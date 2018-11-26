Польша призвала подумать над расширением санкций против РФ за задержание украинских судов

Запад должен рассмотреть возможность расширения экономических санкций против Москвы, сказал в понедельник советник президента Польши Анджея Дуды по международным делам после того, как Россия в выходные задержала украинские суда в Керченском проливе.

“Необходимо рассмотреть и обсудить с союзниками усиление санкционного режима против России”, - сказал Кшиштоф Щерски на пресс-конференции после того, как Дуда побеседовал со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

Россия в воскресенье захватила три корабля ВМС Украины у берегов аннексированного Москвой Крыма, открыв по ним огонь и ранив нескольких моряков. ФСБ сообщила, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ. Украина отрицает, что ее корабли нарушили закон и винит Москву в военной агрессии.

Порошенко в понедельник подписал указ о введении военного положения на Украине на 60 суток.