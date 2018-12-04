Rheinmetall поставляет вооружения Эр-Рияду, несмотря на запрет Берлина

Немецкая фирма Rheinmetall продолжает поставки боеприпасов Саудовской Аравии, несмотря на введенный Германий запрет на поставки вооружений до выяснения обстоятельств гибели саудовского журналиста, сообщил во вторник журнал Stern со ссылкой на собственное расследование, проведенное совместно с телеканалом ARD.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германия прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи полностью не расследовано, "и в связи с этим еще не завершенным расследованием могу сказать, что поставок вооружений в Саудовскую Аравию нет".

По данным издания, поставки боеприпасов продолжаются через дочерние фирмы в Италии и Южной Африке.

Недавняя остановка немецкого экспорта "не затронула" эти поставки, цитирует издание члена правления Rheinmetall Хельмута Мерча. Соответствующее заявление, согласно протоколу, он сделал в середине ноября во время телефонной конференции с банковскими аналитиками. По его словам, годичная стоимость поставок боеприпасов составляет более 100 миллионов евро в год.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом саммита Группы двадцати-2018 в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.