ФРГ разрешила поставить Саудовской Аравии оружия на 254 млн евро

Несмотря на участие Саудовской Аравии в войне в Йемене, новое правительство ФРГ со времени инаугурации в марте санкционировало поставки вооружений Саудовской Аравии на сумму в 254 млн евро. Об этом говорится в официальном ответе федерального правительства на запрос депутата от фракции "зеленых" Омида Нурипура, сообщает в понедельник, 1 октября, агентство dpa со ссылкой на копию ответа.

Из документа следует, что другим восьми странам, участвующим в коалиции во главе с Саудовской Аравией, за тот же период разрешены военные поставки на сумму в 21,8 млн евро. В целом, за период с 14 марта по 23 сентября правительство ФРГ выделило 87 отдельных разрешений на поставку оружия Саудовской Аравии и ее партнерам по коалиции.

Предоставленная правительством ФРГ информация вызывает вопросы, поскольку коалиционный договор между блоком ХДС/ХСС и СДПГ запрещает экспорт вооружений любым государствам, которые "непосредственно" участвуют в войне в Йемене. Какие именно страны имеются в виду, остается неясным.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией с 2015 года воюет в Йемене против формирований хуситов, получающих поддержку от Ирана. Запланированные на начало сентября мирные переговоры в Женеве окончились провалом, даже не начавшись, поскольку делегация хуситов так и не приехала.

Война в Йемене вызвала гуманитарную катастрофу, которая, по заключению ООН, является самой крупной во всем мире. От гуманитарной помощи в этой стране зависят 22 миллиона человек - треть населения Йемена. Семь миллионов жителей Йемена страдают от голода.