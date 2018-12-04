Россия частично разблокировала порты в Азовском море

По состоянию на 3 декабря наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил Омелян, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Глава министерства отметил, что разблокирование украинских портов стало возможным "благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных медиа".

Министр инфраструктуры отметил участие президента Украины Петра Порошенко в урегулировании ситуации на Азове и выразил надежду, что в ближайшие дни украинские порты будет разблокирована полностью, а следующим шагом станет освобождения украинских моряков.