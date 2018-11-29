Украина будет добиваться закрытия Босфора для военных кораблей РФ

В ответ на блокирование российскими оккупантами Керченского пролива Украина будет добиваться закрытия для боевых кораблей РФ Стамбульского пролива, который соединяет Черное и Мраморное моря. Об этом заявил на Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, сообщил 24 канал.

Он отметил, что такие шаги Киев будет инициировать в соответствии со статьей 19 Конвенции режима проливов Монтрё.

"Во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли будут пользоваться правом полной свободы прохода и плавания в проливах на тех же условиях, которые указаны в статьях 10-18. Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев, возникающих с применением статьи 25 Конвенции, а также в случае оказания помощи государству, которое является жертвой агрессии, в силу договора о взаимопомощи, который является обязательным для Турции", - сказал Воронченко.

Конвенция от 1936 года сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. В случае же участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, ей дано право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей.

Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей страны.

Вчера, 28 ноября, турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал украинскому коллеге, что поднимет на саммите G20 в Буэнос-Айресе вопрос о нападении российских кораблей на украинские.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Россияне не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь.