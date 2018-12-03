Последнее обновление: 03.12.2018 14:19

Американский сенатор призвал отправить в Черное море флот и корабли НАТО

Сенатор-республиканец Джон Баррассо выразил мнение, что президент США Дональд Трамп поступил правильно, отменив встречу с Владимиром Путиным на саммите G20. Политик также призвал США и НАТО предпринять более решительные действия в ответ на "российскую агрессию" по отношению к Украине. Его слова приводит газета The Hill.

Так, по мнению сенатора, российский лидер — человек, который "считается с силой".

"Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги", - заявил Баррассо.

Чтобы продемонстрировать силу, он предложил послать американский флот и корабли НАТО в Черное море. Кроме того, по словам Баррассо, нужно организовать дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельной борьбы в Украину.

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