Новый госсекретарь США Помпео приехал на саммит НАТО обсуждать "агрессию" России

Госсекретарь США Майк Помпео, назначенный на эту должность лишь в четверг, сразу же отправился в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сигнализировав о поддержке альянса, который президент Дональд Трамп называл устаревшим.

Первую встречу Помпео провел с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который назвал визит Помпео “яркой демонстрацией важности альянса”.

Помпео в преддверии встречи глав МИД стран-членов НАТО назвал альянс “бесценным”. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепа, Помпео обсудит “усиление российской агрессии, региональную угрозу со стороны Ирана” и пути укрепления НАТО.

“Осуществляемая здесь сегодня работа бесценна, наши цели важны, а эта миссия очень много значит для Соединенных Штатов Америки”, - сказал Помпео в начале встречи со Столтенбергом.

Альянс готовится к саммиту лидеров стран НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Как ожидается, главы стран НАТО договорятся об усилении сдерживания Москвы, в том числе о создании специального командования для защиты в случае конфликта.

“Наша цель - продемонстрировать единую позицию в отношении России, исключающую продолжение деятельности в обычном ключе”, - сказал сотрудник Госдепа.

По словам чиновника, НАТО может расшириться, приняв в состав страны Западных Балкан, что Россия всеми силами стремится предотвратить, обвиняя альянс в том, что он окружает Москву и создает угрозу миру в Восточной Европе.