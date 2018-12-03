Иран намерен продолжить ракетные испытания

Иран намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты "проводятся для обороны", сообщил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарчи, чьи слова в воскресенье, 2 декабря, цитирует иранское агентство Tasnim.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел тестовый запуск "баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боезарядов". Запуск "нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", подчеркнул Помпео. Он призвал иранскую сторону прекратить подобные действия.

В свою очередь представитель МИД Ирана Бахрам Касеми назвал ракетную программу страны "оборонительной по своей природе". Резолюции Совбеза ООН, "которая запрещает ракетную программу и испытания Ираном ракет, не существует", приводит слова Касеми государственное иранское информагентство IRNA.

Ракетная программа Ирана является одним из основных предметов спора между Тегераном и Вашингтоном. В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Документ был заключен в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Он предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Исламскую Республику в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из СВДП США расширили санкции против Ирана, их второй пакет вступил в силу 5 ноября. Ограничительные меры направлены против иранских нефтедобывающей и финансовой отраслей.