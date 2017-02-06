Последнее обновление: 06.02.2017 16:08

Иран представил новые образцы вооружений собственного производства

Минобороны Ирана представило в понедельник новые достижения в производстве вооружения, передает сайт ведомства.

Как сообщает портал, на презентации в понедельник были выставлены ракеты типа Fajr-5, ПЗРК Misagh-3, новый гранатомет и пистолет иранского производства.

"Достижения, которые были показаны сегодня, расширят наши оборонные возможности", — заявил на мероприятии глава минобороны Ирана Хосейн Дехган.

Иран в конце января провел испытания собственной баллистической ракеты, чем вызвал критику со стороны новой администрации США и введение новых санкций с их стороны. Тегеран не согласился с критикой, отметив, что не считает создание ракет нарушением соглашения о ядерной программе или предписаний ООН.

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