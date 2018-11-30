Трамп отменил переговоры с Путиным в Аргентине

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе, которая должна была состояться в субботу 1 декабря.

Решение принято в связи с инцидентом в Керченском проливе, где были задержаны украинские корабли, а их экипаж - арестован российским судом, объяснил Трамп в twitter в четверг.

«На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал Трамп.

Он добавил, что будет готов встретиться с российским президентом «после того, как ситуация разрешится».

Трамп уже третий раз с начала года отказывает Путину в переговорах.