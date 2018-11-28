Последнее обновление: 28.11.2018 13:04

Трамп может отменить встречу с Путиным из-за морского конфликта РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп сказал во вторник, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за морского конфликта Москвы и Киева.

В интервью газете The Washington Post Трамп сказал, что во вторник вечером ждет “полного отчета” от своих советников по национальной безопасности о захвате Россией трех кораблей ВМС Украины и их экипажей в воскресенье.

“Это будет определяющим фактором”, - сказал Трамп.

“Возможно, я с ним не встречусь. Возможно, я даже с ним не встречусь... Мне не нравится такая агрессия. Я вообще не хочу такой агрессии”, - сказал он.

Трамп должен встретиться с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет в пятницу и субботу. Встреча лидеров США и России будет касаться вопросов безопасности, контроля над вооружениями и ситуации на Ближнем Востоке и Украине, сказал журналистам советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Россия в воскресенье обстреляла украинские корабли и задержала их вместе с экипажами вблизи Крыма, который аннексировала у Украины в 2014 году. Москва и Киев пытаются возложить ответственность за инцидент друг на друга.

Госдепартамент США во вторник призвал европейские государства приложить больше усилий для помощи Украине в противостоянии с Россией.

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