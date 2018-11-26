Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

Россия в понедельник, 26 ноября, вновь открыла для движения гражданских судов Керченский пролив, где накануне произошел инцидент между российскими и украинскими кораблями.

"Пролив открыт рано утром", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Крымских морских портов" Алексей Волков.

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля военно-морских сил Украины. В ФСБ России утверждают, что катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России (речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году), не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, ранены трое украинских моряков. Позднее в ФСБ заявили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.

В Министерстве обороны России сообщили, что для мониторинга ситуации в зоне напряженности задействованы беспилотные летательные аппараты Черноморского флота и воздушно-космических сил России.

"Для охраны морской границы в районе Керченского пролива и мониторинга ситуации уже задействованы беспилотники "Орлан-10" и "Форпост", - сказал в интервью "Известиям" источник в российском оборонном ведомстве.

Он добавил, что беспилотники будут работать и в Черном, и в Азовском морях.