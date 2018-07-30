Последнее обновление: 30.07.2018 14:36

РФ выиграла у Украины спор в ВТО по вагонам

Российская Федерация выиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента торговых переговоров министерства экономического развития России Максима Медведкова.

Иск Украины к России был подан в октябре 2015 года. Он касался ограничения импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Суть иска состояла в том, что, по мнению украинской стороны, с 2013 года Россия необоснованно ограничивает поставки вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов, других комплектующих украинского производства.

Это второй спор, который РФ выиграла у Украины в ВТО. Первый — в июле: арбитраж ВТО удовлетворил большую часть требований России по иску к Украине по вопросу пошлин на нитрат аммония российского производства.

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