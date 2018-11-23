Китай призывает США к равноправным, взаимовыгодным торговым переговорам

Торговые переговоры между США и Китаем должны быть равноправными и взаимовыгодными, сказал в пятницу замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь, выразив надежду, что стороны смогут найти способ разрешить противоречия посредством диалога.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите G20 в Буэнос-Айресе на следующей неделе.

“Мы надеемся, что, основываясь на равноправных консультациях, взаимной выгоде и доверии, сможем приложить совместные усилия, чтобы устранить разногласия, и найдем способ решить проблемы”, - сказал Ван на пресс-конференции в Пекине.

Вашингтон хочет, чтобы Пекин упростил доступ к рынку и усилил защиту интеллектуальной собственности американских компаний, снизил размер субсидий для промышленного сектора и сократил профицит торговли с Вашингтоном, который на данный момент составляет $375 миллиардов. Трамп ввел пошлины на импорт китайской продукции стоимостью $250 миллиардов, чтобы заставить Пекин пойти на уступки.

Размер пошлин на китайские товары стоимостью $200 миллиардов должен вырасти до 25 процентов с 10 процентов с 1 января. Трамп грозится обложить пошлинами все оставшиеся статьи китайского импорта, то есть продукцию стоимостью еще около $267 миллиардов, если Пекин не выполнит требования США.

В четверг Трамп выразил надежду на то, что сможет прийти к соглашению с Китаем на встрече с Си.

“Я могу сказать, что Китай очень сильно хочет заключить сделку - из-за пошлин”, - сказал Трамп журналистам в Палм-Бич, штат Флорида.

“Китай хочет заключить сделку; если мы сможем это сделать, мы сделаем”.

Вашингтон сообщил во вторник, что Китай не изменил свою “нечестную” торговую практику. Соответствующие выводы были сделаны в ходе проводимого торговым представителем США расследования в рамках раздела 301 Закона о торговле.

Китай отмахнулся от новых обвинений со стороны США и призвал Вашингтон прекратить провокации.

Министерство коммерции КНР сообщило в четверг, что крайне обеспокоено выводами доклада, опубликованного администрацией США на этой неделе.