США сообщили о готовности Китая пойти на уступки в торговле, Пекин опровергает

Американские чиновники сообщили, что Китай предлагает президенту США Дональду Трампу ряд уступок в отношении торговли и обещает увеличить закупки американских товаров, чтобы снизить дефицит торговли с КНР на сумму до $200 миллиардов в год.

Однако позднее в пятницу китайский МИД опроверг это сообщение, сказав, что переговоры с США все еще продолжаются, но назвал их конструктивными.

Новость о предложении появилась в первый из двух дней переговоров Китая и США в Вашингтоне, сосредоточенных на разрешении торговых противоречий между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Один из источников сказал, что инициатива Китая больше других сыграет на руку американской авиастроительной компании Boeing Co. Компания является крупнейшим экспортером США и на данный момент продает китайским потребителям около четверти коммерческих самолетов.

Другой источник, знакомый с ходом переговоров, сказал, что предложение может подразумевать снятие некоторых китайских пошлин, введенных в отношении сельскохозяйственной продукции из США стоимостью около $4 миллиардов.

В заявлении Белого дома говорится, что встречи сторон являются частью “продолжающихся торговых переговоров” и что Трамп встретился с делегацией Китая во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и американской командой во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином.

“Чиновники США передали ясные намерения президента установить честные торговые отношения с Китаем”, - сообщил Белый дом.

Однако сокращение дефицита торговли США с Китаем на $200 миллиардов на устойчивой основе потребует существенных изменений структуры торговли между двумя странами. В прошлом году дефицит США в торговле с Китаем составил $375 миллиардов.

Некоторые специалисты в области китайской торговли сомневаются в том, что Пекин сможет быстро сократить дефицит торговли на $200 миллиардов, и говорят, что подобное предложение может предусматривать пересмотр обязательств, о которых ранее заявлял Пекин.

“Это огромная сумма, и она может подразумевать впечатляющие масштабные подсчеты”, - сказал бывший поверенный в делах посольства США в Пекине и представитель Экспортно-импортного банка США Скотт Мулхаузер, который теперь консультирует компании по вопросам торговли.

Соглашение на сделку, сосредоточенную главным образом на сокращении дефицита торговли, может подорвать стремления Трампа оказать давление на Китай за счет введения пошлин, чтобы вынудить Пекин отказаться от политик, которые, по мнению администрации американского президента, позволяют Китаю присваивать себе технологии США.

Американские чиновники не раскрыли подробностей в отношении требований Китая в обмен на уступки. New York Times сообщила, что Китай просит Трампа отказаться от угроз ввести пошлины на китайские товары и ограничить инвестиции США в китайские компании.

The Times сообщила, что Китай хочет добиться ослабления контроля США над экспортом, который предусматривает запрет на продажу Китаю высокотехнологичной продукции американских компаний.

Ранее в четверг Трамп сказал, что Китай “слишком избалован” торговлей с США, но выразил намерение прийти к соглашению с Пекином.