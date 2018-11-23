Евро, фунт стерлингов малоподвижны, инвесторы ждут ясности в отношении Brexit

Евро и фунт стерлингов торговались без резких колебаний к доллару в пятницу, после того как Великобритания и Европейский союз согласовали черновой проект соглашения о дальнейших отношениях.

ЕС и Британия рассчитывают на широкомасштабное партнерство после выхода страны из блока, показал текст проекта соглашения, который лидеры должны будут одобрить в воскресенье.

К 8.45 евро вырос на 0,07 процента до $1,1414, в то время как фунт стерлингов сбавил 0,01 процента до $1,2873. В ходе предыдущих торгов евро укрепился на 0,2 процента, а фунт стерлингов - на 0,8 процента.

Трейдеры ждут большей ясности в отношении сделки о Brexit, которую должна будет получить одобрение британского парламента.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к корзине шести основных валют, снизился на 0,28 процента до 96,437. Слабость доллара в основном вызвана ростом евро и фунта стерлингов, на долю которых в совокупности приходится 70 процентов индекса.

Доллар сдает позиции две торговые сессии подряд, отойдя от достигнутого в ноябре пика 16 месяцев в 97,69.

Иена прибавила 0,09 процента, поднявшись до 112,84.

Австралийский доллар, считающийся индикатором глобального аппетита к риску, подешевел на 0,11 процента до $0,7246.