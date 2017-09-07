Евро немного вырос перед заседанием ЕЦБ

Евро немного подорожал в четверг в преддверии заседания Европейского центробанка, по итогам которого инвесторы ждут комментариев регулятора о недавнем укреплении единой европейской валюты и о том, как оно может повлиять на прогноз монетарной политики.

К 8.23 евро прибавил 0,1 процента до $1,1925, удерживаясь на расстоянии от достигнутой на прошлой неделе отметки в $1,2070 - максимума с января 2015 года.

Евро частично утратил импульс роста после достижения пика двух с половиной лет, оказавшись под давлением растущих ожиданий относительно того, что его укрепление может притормозить планы ЕЦБ о сворачивании программы мер стимулирования.

Лишь 15 из 66 экономистов, опрошенных Рейтер, ждут, что ЕЦБ объявит о сокращении объема ежемесячной скупки активов на заседании в четверг, в то время как месяц назад это прогнозировали чуть больше половины респондентов.

Глава центробанка Марио Драги на заседании, как ожидается, начнет закладывать основу для сокращения мер стимулирования, но, скорее всего, воздержится от громких обещаний.

Евро может резко вырасти, если ЕЦБ и Драги воздержатся от комментариев об укреплении единой европейской валюты, сказал Тарек Хорчани из Saxo Markets в Сингапуре.

Канадский доллар удерживался на уровне 1,2224 к доллару США, взяв паузу после ралли, вызванного повышением процентной ставки Банком Канады.

В среду “канадец” достиг отметки в 1,2140 - максимума с июня 2015 года после того, как центробанк страны неожиданно повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 1 процента. Большинство аналитиков ждали, что регулятор повременит с очередным повышением до октября.

Доллар подешевел на 0,2 процента до 109,03 иены, однако удерживался выше недельного минимума в 108,45 иены, достигнутого в среду.

Хотя доллар вырос в среду благодаря неожиданному соглашению президента США Дональда Трампа с демократами о повышении потолка госдолга, сохранение опасений в связи с напряженностью вокруг Северной Кореи может ограничить подъем американской валюты к иене, сказал Хорчани.

Трамп в среду договорился с демократами Конгресса о повышении потолка госдолга и финансировании деятельности федерального правительства до 15 декабря, что потенциально должно помочь избежать дефолта по долговым обязательствам.