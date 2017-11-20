Евро снизился на фоне политической неопределенности в Германии

Евро в понедельник достиг двухмесячного минимума к иене, поскольку попытки канцлера Германии Ангелы Меркель создать коалиционное правительство провалились, спровоцировав политическую неопределенность во второй по величине экономике Европы.

КПозиции возглавляемых Меркель консерваторов Германии ослабли по итогам сентябрьских выборов, и в понедельник канцлер сообщила, что проинформирует президента страны о том, что не может сформировать коалицию после отказа от переговоров Свободной демократической партии.

Таким образом, если Меркель не сформирует правительство меньшинства, президент может объявить о проведении новых выборов.

Евро резко снизился после сообщения о провале переговоров о создании коалиции, но затем отыграл часть потерь.

К 8.24 евро сбавил 0,6 процента до 131,42 иены после снижения до 131,16 иены - минимума с середины сентября.

К доллару евро снизился на 0,5 процента до $1,1731, отойдя от месячного максимума в $1,1862, достигнутого в среду.

Снижение евро поддержало индекс доллара к корзине основных валют, который вырос на 0,3 процента до 93,979.

К иене доллар торговался без резких колебаний на уровне 112,03 после снижения до месячного минимума в 111,89 иены.

Инвесторы также пристально следят за судьбой налоговой реформы в США. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье предположил, что сенатор Джефф Флейк выступит против плана налоговой реформы республиканцев.

Мнению отдельных сенаторов стало уделяться особое внимание, поскольку у республиканцев есть лишь незначительное большинство в верхней палате Конгресса: законопроект, скорее всего, не будет одобрен, если его откажутся поддержать больше двух республиканцев.