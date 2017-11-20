Евро снизился на фоне политической неопределенности в Германии

Евро в понедельник достиг двухмесячного минимума к иене, поскольку попытки канцлера Германии Ангелы Меркель создать коалиционное правительство провалились, спровоцировав политическую неопределенность во второй по величине экономике Европы.
КПозиции возглавляемых Меркель консерваторов Германии ослабли по итогам сентябрьских выборов, и в понедельник канцлер сообщила, что проинформирует президента страны о том, что не может сформировать коалицию после отказа от переговоров Свободной демократической партии.
Таким образом, если Меркель не сформирует правительство меньшинства, президент может объявить о проведении новых выборов.
Евро резко снизился после сообщения о провале переговоров о создании коалиции, но затем отыграл часть потерь.
К 8.24 евро сбавил 0,6 процента до 131,42 иены после снижения до 131,16 иены - минимума с середины сентября.
К доллару евро снизился на 0,5 процента до $1,1731, отойдя от месячного максимума в $1,1862, достигнутого в среду.
Снижение евро поддержало индекс доллара к корзине основных валют, который вырос на 0,3 процента до 93,979.
К иене доллар торговался без резких колебаний на уровне 112,03 после снижения до месячного минимума в 111,89 иены.
Инвесторы также пристально следят за судьбой налоговой реформы в США. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье предположил, что сенатор Джефф Флейк выступит против плана налоговой реформы республиканцев.
Мнению отдельных сенаторов стало уделяться особое внимание, поскольку у республиканцев есть лишь незначительное большинство в верхней палате Конгресса: законопроект, скорее всего, не будет одобрен, если его откажутся поддержать больше двух республиканцев.