Евро в плюсе перед решением ЕЦБ, доллар снизился к иене

Евро вырос в четверг, пока инвесторы ждут подробностей о планах Европейского центрального банка начать сворачивать программу скупки облигаций, в то время как доллар сделал передышку после недавнего ралли.

К 8.42 евро набрал 0,16 процента к доллару до $1,1831, отойдя от пробитого в понедельник двухнедельного минимума на уровне $1,1725.

Ожидается, что ЕЦБ в четверг объявит о сворачивании программы скупки облигаций, что станет самым существенным шагом к отказу от мягкой денежно-кредитной политики.

Согласно опрошенным Reuters экономистом, ЕЦБ, вероятно, объявит о сокращении объема ежемесячной скупки до 40 миллиардов евро с 60 миллиардов евро начиная с января следующего года.

Большинство экономистов также ждут, что обновленная программа продлится полгода или девять месяцев.

Доллар взял паузу после ралли на прошлой неделе, обусловленного оптимизмом инвесторов в отношении налоговой реформы в США, а также предположениями о том, что новый глава Федрезерва может проводить более жесткую монетарную политику.

Индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к корзине шести основных валют, опустился на 0,22 процента до 93,509, отойдя от достигнутого в понедельник максимума двух недель на уровне 94,017.

К иене доллар опустился на 0,26 процента до 113,48 иены, тогда как в среду обновил трехмесячный максимум на уровне 114,245 иены.

Снижение доходности 10-летних госбондов США ограничило рост доллара, сказал аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corporation Сатоси Окагава.

Доходность 10-летних бондов составила 2,426 процента против достигнутого в среду пика семи месяцев на уровне 2,475 процента.