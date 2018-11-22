МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в очередной раз подтвердило, что Иран продолжает выполнять обязательства, данные в рамках соглашения по иранской ядерной программе, заявил генеральный директор организации Юкия Амано.

"Иран выполняет обязательства, связанные с ядерной программой, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Очень важно, чтобы Иран продолжал полностью выполнять эти обязательства", - заявил Амано перед Советом управляющих МАГАТЭ.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.