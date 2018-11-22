КНДР и Южная Корея соединили дорогу в демилитаризованной зоне

Военные КНДР и Южной Кореи в четверг соединили дорогу в демилитаризованной зоне, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян впервые за 65 лет соединят грунтовую дорогу максимальной шириной 12 метров в демилитаризованной зоне.

"Это имеет историческое значение, так как открытие пути, соединяющего север и юг в районе, где происходили наиболее ожесточенные боевые действия, позволит эффективно продвигать совместную работу по поиску останков для сглаживания шрамов былой войны", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Лидеры двух Корей по итогам саммита 18-20 сентября подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое подписали министры обороны двух стран. Кроме того, стороны договорились начать работы по соединению железнодорожных и автомобильных дорог полуострова до конца года.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября-начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. С конца октября пройдут оценочные работы состояния путей в западной части, а с начала ноября — в восточной части приграничных районов.