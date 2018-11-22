Последнее обновление: 22.11.2018 12:23

Amazon по ошибке "слила" данные своих клиентов

Онлайн-ритейлер Amazon из-за технической ошибки опубликовал адреса электронной почты некоторых клиентов, сообщает CNBC.

Отмечается, что некоторые пользователи получили от компании предупреждение, что их данные были непреднамеренно опубликованы. При этом Amazon заверила, что проблема уже устранена. Поскольку инцидент произошел не в результате хакерской атаки, то пользователям нет необходимости менять адрес электронной почты и пароль, подчеркнули в компании.

Amazon не сообщила точное количество опубликованных адресов, а также как долго данные клиентов находились в отрытом доступе.

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