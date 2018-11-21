США ввели санкции против граждан и компаний РФ, Ирана и Сирии за поставки нефти Дамаску

США сообщили во вторник, что приняли меры с целью пресечь деятельность иранско-российской сети, поставившей миллионы баррелей нефти Сирии и перечислившей сотни миллионов долларов в качестве косвенной финансовой поддержки движений ХАМАС и “Хезболла”.

Согласно заявлению министерства финансов США, одну из главных функций в комплексной схеме выполнял гражданин Сирии, который использовал свою базирующуюся в РФ фирму для поставок иранской нефти Дамаску при посредничестве российской госкомпании.

Сирия помогала перечислять сотни миллионов долларов, полученных в рамках схемы, “Хезболле” и ХАМАСу, сообщило ведомство.

“Сегодня мы принимаем меры для борьбы с комплексной схемой, которую Иран и Россия используют для усиления режима (президента Сирии Башара) Асада и привлечения средств для финансирования злонамеренных действий Ирана”, - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин, объявив о введении санкций в отношении тех, кого ведомство считает причастными к сети.

Под санкции попали в частности гражданин Сирии Мохаммед Амер Альшвики и его базирующаяся в России компания Global Vision Group, которые играли ключевую роль в поставках иранской нефти в Сирию и переводе денежных средств, говорится в заявлении Минфина США.

В санкционный список также включены гражданин Сирии Хаджи Абд аль-Назир, гражданин Ливана Мухаммед Касим аль-Баззаль, россиянин Андрей Догаев и два чиновника Центрального банка Ирана, говорится в заявлении.

В числе компаний, против которых были введены ограничения, - подведомственное Минэнерго РФ “Внешнеэкономическое объединение Промсырьеимпорт”, которое, согласно Минфину США, содействовало осуществлению поставок иранской нефти в Сирию, а также российский Мир Бизнес Банк и базирующаяся в Иране Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company.

Ограничения подразумевают заморозку активов попавших под санкции лиц и компаний, находящихся в американской юрисдикции, и могут вынудить расположенные за пределами США организации воздержаться от сотрудничества с ними.