В США одобрен законопроект против спонсоров Асада

Палата представителей Конгресса США, где доминируют республиканцы, подавляющим большинством голосов одобрила законодательство, позволяющее вводить штрафные меры против финансовых спонсоров правительства президента Сирии Башара Асада.

Законопроект был принят устным голосованием вечером в среду, 17 мая.

Этот документ был выдвинут на рассмотрение лидером демократов в комитете Палаты представителей по иностранным делам Элиотом Энгелем и поддержан председателем этого комитета - республиканцем Эдом Ройсом. Прежде чем этот законопроект будет направлен президенту, он должен получить одобрение Сената.

Принятый конгрессменами законопроект направлен против таких ключевых сторонников Асада, как Россия и Иран. Он требует от президента США вводить санкции против стран и компаний, которые ведут бизнес с правительством Сирии и сирийским центробанком или финансируют их.

По словам Энгеля и Ройса, это законодательство поможет перекрыть поступление к Асаду ресурсов, необходимых для функционирования его "военной машины".