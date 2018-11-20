Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку

Президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля сообщил на брифинге во вторник, что подал заявление об отставке, и объяснил свое желание уйти достижением результатов в стабилизации банковского сектора.

“Я подал спикеру парламента Андриану Канду заявление о моей отставке. Я надеюсь, что, согласно законодательству, до 30 ноября я смогу покинуть должность президента банка”, - сказал Чокля.

Он был назначен в апреле 2016 года после банковского скандала, спровоцировавшего политические и экономические потрясения в стране.

“Банковская система Молдовы выведена из кризиса, она достаточно рекапитализирована и не представляет опасностей и угроз для экономики, хозяйствующих субъектов, а главное, населения”, - сказал он.

Возглавляемый Чоклей центральный банк, при поддержке Международного валютного фонда и Всемирного банка, добился от банков открытия данных об их реальных собственниках, принял меры для улучшения качества корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

В частности, стране удалось привлечь в два системных банка с долей почти 50 процентов рынка иностранных инвесторов с высокой репутацией - в Victoriabank зашел Banca Transilvania, а в Moldova Agroindbank - консорциум иностранных инвесторов во главе с ЕБРР.

Причиной политической и экономической дестабилизации в Молдове стало исчезновение $1 миллиарда из трех банков с непрозрачными структурами собственности в 2012-2014 годах.

“Макроэкономическая ситуация в стране стабильная: курс лея держится стабильным, резервы валюты за три года выросли в два раза и превышают три миллиарда, - отчитался Чокля. - Самое главное и самое сложное для реформирования системы сделано”.