Последнее обновление: 20.11.2018 12:35

SpaceX получила добро на запуск спутников глобального интернета

Комиссия по коммуникациям США одобрила запуск дополнительных 7,5 тысяч спутников в рамках проекта SpaceX Starlink Илона Маска. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Всего в проекте будет задействовано 12 тысяч спутников. Они должны обеспечить общедоступный интернет по всему миру к середине следующего десятилетия.

Флотилия будет размещена на высоте от 335 км до 1325 км.

SpaceX собирается вывести на орбиту половину из 7,5 тысяч одобренных спутников к 2024 году.

В марте компания получила от регулятора разрешение на вывод 4,4 аппаратов Starlink, половина которых также должна быть выведена к середине 2020-х годов. Всего к 2024 году Илон Макс запустит на орбиту около 6 тысяч спутников. Первый запуск запланирован на 2019 год.

На реализацию проекта Маск планирует потратить около $10 млрд.

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