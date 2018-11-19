В ближайшие 2-3 года запасы алюминия резко снизятся - Rio Tinto

Производителям алюминия потребуется создавать дополнительные плавильные мощности за пределами Китая, поскольку запасы металла резко снизятся в ближайшие 2-3 года, прогнозирует руководитель алюминиевых операций Rio Tinto Альф Барриос.

"Мы отмечаем чрезвычайно сильные темпы роста спроса на алюминий, - заявил А.Барриос в интервью агентству Bloomberg. - Многие надеялись, что в будущем Китай станет чистым экспортером алюминия с существенным перевесом в пользу экспорта, однако сейчас уже видно, что алюминиевый сектор в КНР становится более сбалансированным".

Запасы первичного алюминия, отслеживаемые Лондонской биржей металлов (LME), в июле-сентябре снизились второй квартал подряд, причем в сентябре их уровень упал до минимума с 2007 года.

Эксперты Goldman Sachs полагают, что рынок слишком спокойно относится к потенциальным рискам, связанным со снижением запасов алюминия. В ближайшие пару лет запасы металла могут сократиться до рекордно низких уровней, считает А.Барриос.

"В Китае по-прежнему есть резервные мощности для производства алюминия, и они будут задействованы в условиях роста спроса на металл", - отметил он. "Сейчас переломный момент, который может изменить тенденцию в сфере мощностей по выплавке алюминия за пределами Китая", - считает А.Барриос.

По его словам, Rio Tinto, имеющая операции в Канаде, имеет хорошую возможность для того, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями в отрасли. Компания уже работает над расширением плавильных мощностей в Квебеке, отметил он.