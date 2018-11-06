В 2018-2019 годах мировой рынок меди будет дефицитным - эксперты

По итогам текущего года и в 2019 году спрос на медь в мире может превысить производство, прогнозирует Международный совет по обработанной меди (International Wrought Copper Council, IWCC).

Глобальное производство рафинированной меди в 2018 году, как ожидается, составит 23,6 млн тонн, а в следующем году увеличится до 24,28 млн тонн.

Спрос в 28 государствах Европейского союза в этом году увеличится на 3% и достигнет 3,27 млн тонн, а в 2019 году повысится на 0,3% - до 3,28 млн тонн, говорится в сообщении IWCC.

Потребление в Китае по итогам 2018 года может вырасти на 4,7% и составить 11,72 млн тонн, в следующем году рост составит 2,7% - до 12,03 млн тонн.

В Японии прогнозируется подъем показателя соответственно на 4,6% (до 1,044 млн тонн) и на 0,8% (до 1,052 млн тонн).

При этом спрос на медь в США в этом году, как ожидается, увеличится на 2,8% по итогам текущего года и на 2,2% - в следующем году, в результате чего достигнет 1,86 млн тонн.

Таким образом, в целом в мире спрос на медь в 2018 году может увеличиться на 3% - до 23,849 млн тонн, в будущем году - на 2,5% - до 24,445 млн тонн, ожидают эксперты IWCC.

Исходя из этих прогнозов, дефицит на глобальном рынке составит 249 тыс. тонн в текущем году и снизится до 165 тыс. тонн в 2019 году.

Торговая ассоциация производителей медной продукции International Wrought Copper Council была создана в 1953 году. Ее членами являются компании из Европы, а также США, Японии, Австралии, Китая, Индии, Малайзии, ЮАР, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Турции.