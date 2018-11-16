Последнее обновление: 16.11.2018 19:05

В Финляндии представят доклад о "вмешательстве России" в работу GPS

Доклад министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни о якобы вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS во время прошедших учений НАТО будет представлен в парламенте страны в следующий четверг, заявил глава комитета по иностранным делам Матти Ванханен.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых были задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, включая Финляндию, прошли с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии 13 ноября выпустило заявление, где обвинило Россию во вмешательстве в работу GPS во время учений. МИД Финляндии 15 ноября заявил, что доверяет данным Норвегии, а помехи в работе GPS распространялись из России.

"Комитет по иностранным делам получит дополнительную информацию о том, как МИД будет взаимодействовать с Россией, когда министр иностранных дел Тимо Сойни прибудет в комитет в четверг на следующей неделе. Сойни сказал, что вопрос решается по дипломатическим каналам. Я думаю, что это правильный путь. Важно показать, что мы считаем это неуместным и что это не должно происходить в будущем", - отметил Ванханен в интервью государственной телерадиовещательной компании YLE.

По словам министра обороны Юсси Ниинистё, за информирование о вмешательстве в работу GPS отвечает МИД страны.

"Есть аспекты национальной безопасности. Последствиями нарушения работы GPS являются, естественно, авиационная безопасность и другие проблемы, связанные с безопасностью, поэтому важно это прояснить", - отметил Ниинистё, добавив, что Минобороны следит за ситуацией.

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