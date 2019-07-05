Финская Neste продает "Татнефти" весь свой топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продаёт "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Соответствующее соглашение между компаниями было подписано в пятницу. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года.

"Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО "Татнефть", является значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова главы "Татнефти" Наиля Маганова.

Президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер (сказал: "За прошедшие годы наша деятельность в Санкт-Петербурге и соседних регионах выросла в успешный бизнес в составе порядка 1 тыс. сотрудников, которые известны своим первоклассным уровнем обслуживания клиентов и приверженностью высоким стандартам в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды. Мы рады, что "Татнефть" заинтересована в дальнейшем развитии нашей розничной торговли топливом в России".

В соответствии с отдельным соглашением между "Татнефтью" и Neste, после завершения сделки рознично-сбытовая сеть будет продолжать работу под брендом Neste до 5 лет. Также компании договорились не раскрывать цену сделки.

На конец 2018 года под брендом "Татнефти" работали 711 АЗС, в том числе 602 в России. Компания в 2018 году реализовала в розницу и мелким оптом 3,5 млн тонн нефте- и газопродуктов. План реализации на текущий год - 3,7 млн тонн нефтепродуктов. Рост планировался за счет развития корпоративных продаж и программ лояльности, а также с учетом запуска в прошлом году производства бензинов на "ТАНЕКО".

Также сообщалось, что на развитие сети в 2019 году планировалось выделить 4,7 млрд рублей, в том числе направить средства на переформатирование 37 АЗС и приобретение двух нефтебаз.

В стратегии "Татнефти" до 2030 года говорится, что продажи на АЗС и мелким оптом к этому периоду достигнут 5 млн тонн в год, инвестиции в 2019-2030 годах составят 13,8 млрд рублей.