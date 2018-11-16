Последнее обновление: 16.11.2018 19:05

ЕС и НАТО проведут учения по противодействию гибридным угрозам

Евросоюз и НАТО на следующей неделе проведут крупные скоординированные учения по противодействию гибридным угрозам, их активная фаза начнется 19 ноября, сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"ЕС и НАТО проведут активную фазу параллельного, скоординированного учения, которая начнется 19 ноября и ставит целью повысить потенциал реагирования ЕС на сложный кризис гибридного характера со внутренним и внешним измерением, а также с целью улучшить сотрудничество с НАТО", - сказал источник.

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