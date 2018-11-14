Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2"

Вашингтон не исчерпал способы давления для остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во вторник в Брюсселе заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд.

"Мы еще не применили все инструменты, которые могли бы всерьез подорвать или остановить данный проект", - отметил он.

Сондленд выразил надежду, что "оппозиция проекту окажет соответствующее воздействие". Но если это не удастся, то у Дональда Трампа еще "много-много других инструментов", добавил он, отказавшись конкретизировать, о чем идет речь.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своей речи перед Европарламентом выступила в защиту проекта "Северный поток-2". Она подчеркнула, что газ из России нужен как переходное сырье в борьбе с изменением климата - "особенно в такой стране, как Германия, которая не собирается использовать атомную энергию". Меркель одновременно подчеркнула, что она прилагает усилия, чтобы Украина не перестала быть страной транзита газа.

Представители администрации США неоднократно выступали против "Северного потока-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию наряду с уже существующим газопроводом "Северный поток". Ожидается, что новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование