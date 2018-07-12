Госдеп предупредил инвесторов "Северного потока-2" о риске санкций‍

Компании, которые работают с "Северным потоком- 2" и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций, заявил представитель Госдепа.

Кроме того, в заявлении ведомства вновь говорится, что США выступают против проекта "Северный поток-2".

Вашингтон требует от европейских стран прекратить участие в проекте строительства трубопровода и грозит принять меры против тех, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку от российского побережья через Балтийское море до Германии двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция.

Против этих планов выступает Украина, а также США, которые продвигают предложение по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство газопровода. Их лидеры уверены, что это политический проект.