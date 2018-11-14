Брюссель и Лондон согласовали проект договора по "Брекзиту"

Брюссель и Лондон согласовали проект договора по выходу Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Об этом представитель британского правительства заявил вечером вторника, 13 ноября.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала на 14 ноября экстренное заседание кабинета министров. Его участники обсудят проект документа и примут решение о дальнейших шагах.

Камнем преткновения в переговорах по "Брекзиту" остается вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы после "Брекзита" для граждан, а также товаров и услуг, но пока не выработали соответствующего решения. В проекте соглашения представлен вариант, избегающий возвращения к фиксированной границе, сообщил ирландский телеканал RTE со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года. Радикальные сторонники "Брекзита" настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с ЕС. Так, депутат Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг выразил надежду на блокирование документа кабинетом или парламентом.

В свою очередь бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал содержание документа "совершенно неприемлемым для любого, кто верит в демократию". Речь идет о "государстве-вассале", заявил он, однако подчеркнул, что не ознакомился со всеми деталями.