В ЕС определили параметры соглашения по Brexit

Параметры соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза в основном определены, британское правительство рассмотрит их во вторник, сообщил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

Ранее в понедельник совет стран ЕС по общим делам обсудил Brexit. В сообщении совета отмечается, что Барнье проинформировал министров 27 остающихся в ЕС стран о ситуации.

"Параметры нашего будущего соглашения в основном определены. Что касается британской стороны, завтра (во вторник) их кабинет министров встретится, чтобы их рассмотреть. Наступил очень чувствительный момент", - цитирует европейского переговорщика газета Financial Times.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях "развода" не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о выходе страны из союза может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.