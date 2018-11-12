Контрразведку Германии после ухода Маасена возглавит Томас Хальденванг

Вице-президент федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг возглавит службу после отставки Ганса-Георга Маасена, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Германии.

"Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер предложит правительству ФРГ назначить господина Томаса Хальденванга, занимавшего до сих пор пост вице-президента, президентом федерального ведомства по защите конституции. Таким образом, господин Хальденванг сменит господина Ганса-Георга Маасена, который на прошлой неделе был отправлен на досрочную пенсию", - говорится в пресс-релизе на сайте МВД.

Маасен был на прошлой неделе отправлен на досрочную пенсию. Его уход с поста главы ведомства вызвал правительственный кризис в Германии. Ранее Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично". За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство Социал-демократической партии Германии, которая входит в правительство, потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку.

В итоге Маасен был сначала смещен с поста президента федерального ведомства по защите конституции и переведен на работу в МВД ФРГ. Однако затем он позволил себе "некорректные заявления", сообщив о том, что его отставка связана с попыткой дестабилизации в стране путем роспуска кабинета министров. По словам Маасена, выступавшего 18 октября в Варшаве, в правительстве ФРГ есть "леворадикальные силы", которые стремятся к роспуску правительства. После данного инцидента Маасен был отправлен на досрочную пенсию, соответствующий указа на прошлой неделе подписал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Хальденванг, которому 58 лет, с 1991 года работал на различных постах в МВД ФРГ, с 2009 года работает в BfV — он начинал там с должности начальника отдела, с 2013 года — на посту вице-президента. Окончательное решение о назначении Хальденванга на пост президента контрразведки принимает правительство ФРГ по предложению главы МВД.