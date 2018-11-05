Меркель ждет от главы МВД персональных решений по главе контрразведки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает от министра внутренних дел Хорста Зеехофера персональных решений в связи с очередным скандалом вокруг главы контрразведки Ганса-Георга Маасена, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее еженедельник Spiegel сообщил, что Маасен, об отстранении которого с поста главы федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) в правительстве Германии заявили в сентябре, сообщил в своей речи на встрече с коллегами из европейских спецслужб о том, что его отставка связана с попыткой дестабилизации в стране путем роспуска кабинета министров. По словам Маасена, выступавшего 18 октября в Варшаве, в правительстве ФРГ есть "леворадикальные силы", которые стремятся к роспуску правительства. По данным Spiegel, речь идет о некоторых группах в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в коалиционное правительство наряду с правоцентристскими партиями ХДС и ХСС.

В сентябре глава контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен был смещен с поста в связи со спорными заявлениями по ситуации в Хемнице. В частности, Маасен в интервью таблоиду BILD заявил, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. По его словам, "нет свидетельств, что распространенное в интернете видео о предположительно этом инциденте аутентично".

За эти высказывания глава контрразведки подвергся жесткой критике, а руководство СДПГ потребовало от канцлера отправить Маасена в отставку. Вопрос о преемнике главы контрразведки Германии пока открыт, Ганс-Георг Маасен продолжит выполнять свои обязанности вплоть до назначения нового руководителя, заявил на пресс-конференции в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"Могу сказать от имени канцлера, что она исходит из того, что министр внутренних дел примет… в ближайшее время необходимые решения", - сказал Зайберт журналистам.

Присутствовавший на брифинге представитель МВД ФРГ подтвердил, что в настоящее время в министерстве ведется проверка "известных высказываний" Маасена, после окончания которой Зеехофер "сделает необходимые выводы".