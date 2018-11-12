Китай продолжит открывать свою экономику, раскритиковал усиливающийся протекционизм

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян сообщил в понедельник, что Пекин продолжит открывать экономику в условиях роста протекционизма.

Комментарий Ли, опубликованный в статье сингапурской газеты Straits Times перед его визитом в город-государство, где сейчас проходит ежегодный саммит лидеров стран АСЕАН, вышел после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун призвал к расширению региональной интеграции, сообщив, что международные внешнеэкономические отношения находятся под политическим давлением.

“Китай открыл свои двери миру; мы никогда не закроем их, наоборот, откроем их еще шире”, - сказал Ли в статье, в которой он призвал к “открытой мировой экономике” перед лицом “растущего протекционизма и унилатерализма”. При этом он непосредственно не упомянул торговую войну Китая с США.

Не ясно, проведут ли премьер Госсовета КНР и вице-президент США Майк Пенс отдельные переговоры на полях саммита, которые могут стать прелюдией ко встрече между Трампом и главой Китая Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе, запланированной на конец месяца.

Встреча, если она состоится, пройдет сразу после переговоров на высшем уровне в Вашингтоне на прошлой неделе, где представители США и Китая обсудили основные разногласия, но, похоже, попытались взять под контроль степень негативного влияния на отношения торговой войны.

Как ожидается, как Китай, так и Сингапур активизируют усилия для заключения Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP) - договора о свободной торговле, охватывающего страны, совокупный ВВП которых составит более трети от общемирового.

В соглашение входят 16 стран, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, но не США. Ли сказал, что Китай на этой неделе “активизирует” работу для заключения соглашения.