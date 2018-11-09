P&G объявила о реструктуризации, создала 6 новых подразделений

Procter & Gamble Co в четверг объявила о создании шести подразделений для своих географически крупнейших рынков, предприняв самое масштабное за 20 лет изменение структуры компании, которое вступит в силу в июле 2019 года.

Производитель стирального порошка Tide и зубной пасты Oral-B сообщил, что у каждого нового подразделения будет собственный глава, подчиняющийся гендиректору компании Дэвиду Тейлору.

“Мы ускоряем темпы изменений и активизируем их реализацию, чтобы решать проблемы сегодняшнего динамичного мира”, - говорится в заявлении Тейлора.

P&G также сообщила о расширении полномочий финансового директора Джона Мёллера, который возьмет на себя функции главного операционного директора.