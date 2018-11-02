Прокурор Испании потребовал предъявить каталонским лидерам обвинения в мятеже и присвоении средств

Государственный прокурор Испании в пятницу потребовал, чтобы обвинения, выдвинутые против каталонских политических лидеров, участвовавших в движении за независимость северо-восточного региона, включали в себя такие пункты, как мятеж, неповиновение и незаконное присвоение финансовых средств.

Прокурор сообщил, что будет добиваться максимальной меры наказания в виде 25 лет тюремного заключения для лидера Левой республиканской партии Каталонии (ERC) Ориола Жункераса.

Для других восьми участников прошлогоднего движения за независимость Каталонии, которые в настоящее время находятся в тюрьме в ожидании суда, прокурор потребовал наказания в виде лишения свободы сроком до 17 лет по тем же обвинениям в мятеже и присвоении средств.