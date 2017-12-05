Испания отозвала ордер на арест Карлеса Пучдемона

Верховный суд Испании объявил об отзыве международного ордера на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех министров его кабинета.

4 декабря Верховный суд отказал в освобождении под залог четырех каталонских политиков, отказавшихся покинуть страну после приостановки Мадридом автономии Каталонии и взятых под стражу по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Каталонский парламент принял декларацию о независимости 27 октября согласно результатам референдума 1 октября. Власти Испании отказались признавать и референдум, и декларацию каталонского парламента. Мадрид на основании ст. 155 Конституции страны упразднил де-факто автономию, введя прямое управление.

В конце ноября 2017 года Пучдемон, бежавший из Испании в Бельгию, заявил о начале своей избирательной кампании на парламентских выборах в регионе.